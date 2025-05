Featured

"Harburg boxt!": Am Sonnabend fliegen in der "Kersche" wieder die Fäuste

Harburg – Am morgigen Sonnabend, 17. Mai, heißt es wieder „Harburg boxt!“ in der Sporthalle Kerschensteiner Straße. Zum dritten Mal in Folge veranstaltet der Harburger Sport Club (HSC) seine große Box-Gala.

Insgesamt stehen 24 Kämpfe in unterschiedlichen Gewichtsklassen auf dem Programm. Boxer aus ganz Norddeutschland werden antreten, und die Fäuste fliegen lassen. Mit von der Partie sind auch sieben Boxer aus der Boxabteilung des HSC am Start, die sich seit Monaten auf dieses Event in Harburg vorbereiten.

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr mit dem Wiegen der Teilnehmer. Die Boxkämpfe beginnen um 14 Uhr. Neben den Ringrichtern gibt es ein dreiköpfiges Kampfgericht. Moderiert wird die Veranstaltung von Boxexperte Dierk Eisenschmidt. Der Eintritt kostet regulär 10 Euro. Besucher unter 12 Jahren zahlen 5 Euro.