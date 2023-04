Harburg Boxt: Nach 30 Jahren fliegen in der „Kersche“ wieder die Fäuste

Harburg – Nach 30 Jahren fliegen in der Kersche wieder die Fäuste: Am Sonnabend, 29. April, veranstaltet der Harburger Sport-Club (HSC) in der Sporthalle Kerschensteiner Straße in Harburg eine große Boxveranstaltung.

Damit soll an die alte Tradition angeknüpft werden, als Harburg eine Boxhochburg war und regelmäßig Wettkämpfe in der Kersche und der Eichenhöhe stattfanden. Beginn der Veranstaltung mit dem Namen „Harburg Boxt“ ist um 14 Uhr.

„Wir wollen mit diesem Box-Nachmittag endlich wieder das Amateur-Boxen in Harburg präsentieren“, sagt Heiko Kaiser, langjähriger Boxtrainer beim HSC. Gemeinsam mit seinem Präsidenten Thorsten Hrdina, Dierk Eisenschmdt und vielen freiwilligen Helfern des Vereins wird die Veranstaltung organisiert. Die Vorbereitungen für das Box-Event haben im Januar begonnen.

Der Wettkampf-Ring wird von der Boxabteilung des FC St. Pauli bereit gestellt, Technik, Wettkampf-Richter und -Ärzte mussten gebucht werden. „Die Zuschauer können sich auf eine spannende Sportveranstaltung freuen“, sagt Heiko Kaiser.

Auf dem Programm stehen 25 Kämpfe, bei denen auch die besten Amateur-Boxer des HSC ihr Können zeigen wollen. Ihre Gegner kommen aus dem Norddeutschen Raum. Kämpfer aus Wolfsburg, Lübeck, Soltau, Norderstedt und mehrerer Hamburger Vereine sind dabei. Auf dem Programm steht Olympisches Amateur-Boxen in unterschiedlichen Klassen. Geboxt wird über drei Runden.

Einer der Höhepunkte wird der Frauen-Boxkampf zwischen Lokalmatadorin Vanessa Kauke vom HSC und der amtierenden Deutschen Meisterin Farah Yousef vom SC Itzehoe sein.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen fünf Euro. cb