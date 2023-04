Urbane Trendsportart entdecken: Parkour-Workshop beim HTB

Harburg – Seit einigen Jahren zählt Parkour zu den Trendsportarten, die besonders junge Leute anspricht, die in der Großstadt leben. Denn Parkour ist eine Sportart, bei der Hindernisse im urbanen Raum und der unmittelbaren Umgebung überwunden werden. Parkour wird auch als die „Kunst der effizienten Fortbewegung“ bezeichnet.

Beim Tag der offenen Tür des HTB hat es wie berichtet einen Workshop gegeben, der sehr gut besucht war. Nun veranstaltet der Verein einen Parkour-Workshop für alle ab 14 Jahren.

Das Ziel beim Parcour ist es, unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten möglichst effizient von einem Punkt zum anderen zu gelangen und dabei Hindernisse wie Mauern, Geländer und was sonst draußen vorgefunden wird, zu überwinden. Für die verschiedenen Parkour-Techniken muss Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Balance trainiert werden.

„In diesem Workshop treffen wir uns erst einmal in der Halle, um gemeinsam die Grundlagen zu üben und die eigenen körperlichen Fähigkeiten auszutesten. Wenn ihr neugierig geworden seid und euch mal im Parkour ausprobieren wollt, kommt vorbei und macht mit“, sagt Carla Rook vom HTB.

Los geht es am Mittwoch, 3. Mai, von 19 bis 21 Uhr in der neuen Sporthalle hinter dem Friedrich-Ebert-Gymnasium, Alter Postweg 30, und geht dann jeden Mittwoch in 10 Terminen bis zu den Sommerferien.