Sieg und Niederlage: Doppeltes Heimspiel-Wochenende für die Teams der TGH

Heimfeld - Auf der Anlage der TG-Heimfeld am Waldschlösschen wurde am Wochenende wieder ein prall gefülltes sportliches Programm geboten, gleich mehrere Heimspiele der Damen und Herren-Teams standen auf dem Programm.

Für die ersten Damen der Feldhockey-Abteilung hieß es „Doppel-Heim-Wochenende“ - also gleich zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Trotz perfektem Hockeywetter und reichlich Unterstützung der Fans am Spielfeldrand stand das Glück diese Woche nicht auf der Seite der Heimfelderinnen: Am Sonnabend verloren sie mit 3:0 gegen die Damen von DSD Düsseldorf.

Am Sonntag konnte leider wieder nicht gepunktet werden und mit einer weiteren 3:0 Niederlage gegen SW Neuss gab es für die Damen aus Heimfeld leider keinen Erfolg diese Woche.

Anders sah es für die ersten Herren der TGH aus. Auch sie hatten am Sonnabend ein Heimspiel und konnten nach hartem Kampf ihr Spiel gegen den Marienthaler THC mit einem 3:2 Sieg für sich entscheiden. Ein wichtiger Sieg nach einem Spiel, das bis zur letzten Minute noch spannend blieb.