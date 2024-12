Featured

Spitzen-Handball in der Kersche: SG Harburg lädt morgen zum „Christmas-Game“

Harburg – Spitzen-Handball in der Kersche: Die SG Harburg lädt am morgigen Freitag, 13. Dezember, zum letzten Spiel der Hinrunde in die Sporthalle Kerschensteiner Straße. Anpfiff gegen HSV Hamm/02 ist um 20 Uhr.

Das letzte Spiel des Jahres wird als „Christmas-Game“ zelebriert. Für alle Zuschauer wird es – solange der Vorrat reicht - Freigetränke geben, darunter auch Glühwein, um in die richtige festliche Stimmung zu kommen. „Wir freuen uns auf alle, die Freitag in die Halle kommen, auf eure Unterstützung, hoffentlich zwei Punkte und ganz besonders darauf, den Abend danach mit den Fans ausklingen zu lassen“, sagt Jonas Zeiske von der SGH.

Die große Frage: Schafft es das Team von Trainer Sascha "Sushi" Sondermann, auf dem dritten Tabellenplatz in der Landesliga zu überwintern?

„Wir haben eine solide Hinrunde gespielt. Nach unglücklichen Niederlagen gegen Platz eins und zwei und einer vollkommen unnötigen Pleite auswärts in Barmbek, stehen wir mit 14:6 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz“, sagt Zeiske und betont: „Das Wichtigste aber - vor allem unter dem Aspekt eines neuen Trainers - man sieht eine stetige Entwicklung bei uns. Neben einigen deutlichen Siegen. gab es auch Spiele, die bis zum letzten Moment offen waren.“

Emotionales Highlight war sicher ein „Buzzer-Beater“ auswärts gegen HT16/Eilbeck, wo unsere Nummer 11 Thorge Seefeldt den Ball mit Ertönen der Schlusssirene aus 12 Metern ins Tor schweißte und uns zwei Punkte sicherte.