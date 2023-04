Start in die Radsaison: Elbe Classic RTF erstmals mit Gravelbike-Strecke

Harburg – Nur noch wenige Tage, dann fällt in Harburg Stadt und Land der Startschuss zur diesjährigen Radsaison: Wie seit vielen Jahren üblich wird die Saison durch die Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG) mit der Elbe Classic RTF eröffnet. Die 27. Auflage der Traditions-RTF findet am Sonntag, 16. April statt.

Zu ihrer diesjährigen Radtourenfahrt hat sich die HRG etwas Besonderes einfallen lassen: Neben den altbekannten Straßenstrecken für die Rennradfahrer und der im Vorjahr erstmals ausgetragenen Familientour wird es in diesem Jahr auch eine eigene Strecke für Fahrer von Gravelbikes geben.

Gravelbikes, sind derzeit sehr angesagt: Sie vereinigen durch ihre an unbefestigte Wege angepasste Konstruktion die Vorteile von Mountainbikes (Geländegängigkeit) und Rennrädern (Geschwindigkeit) und erfreuen sich in der jüngsten Vergangenheit einer deutlich gestiegenen Beliebtheit. Gerade die hügeligen Gebiete im Landkreis Harburg mit seiner Vielzahl an durch Wald und Wiesen führenden Wegen sind wie für diese Fahrradform geschaffen.

Schon beim Start werden die Gäste in mehrere Gruppen eingeteilt, welche von den erfahrenen HRG-Guides in unterschiedlicher Geschwindigkeit durch eine schöne etwa 50 Kilometer lange Strecke geführt werden. Die Tour ist für Jedermann ausgelegt, fahrerisches Können wird dabei nicht vorausgesetzt, und es gibt nur wenige anspruchsvolle Steigungen.

Die Rennradstrecken sind 60, 90 und 124 Kilometer lang, wobei jede Strecke ein- oder mehrmals die Verpflegungsstelle bei der Feuerwehr in Grauen anfährt. Je nach Kondition kann dann unterwegs noch eine andere Streckenlänge gewählt werden. Die Strecken sind mit Richtungspfeilen ausgestattet und werden idealerweise in einer Gruppe zurückgelegt.

Die Familientour ist 20 Kilometer lang, flach und gut geeignet für Untrainierte, Kinder, Ältere und die ganze Familie. Auch hier begleiten HRG-Guides die Teilnehmer durch möglichst verkehrsarme Straßen und Wege.

Start der Rennradfahrer ist ab 9 Uhr, Kostenbeitrag 7 bis 12 EUR. Die Gravelbike-Gruppen starten um 9.30 Uhr, ebenfalls 7 bis 12 EUR. Die Familientour startet um 10 Uhr, um eine freiwillige Spende für die Jugendkasse wird gebeten. Start und Ziel ist für alle Strecken die CU-Arena in HH-Neugraben, Am Johannisland.

Die Harburger Radsport Gemeinschaft bietet Trainingsgruppen für Alle an, Schüler, Junge und Alte, Schnelle und Langsame. Neue Mitglieder sind willkommen. Weitere Infos über den Verein und die Veranstaltung unter www.harburger-rg.de