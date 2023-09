13. SuedKultur Music-Night: Harburgs Musikszene lädt zur großen Party

Harburg – Die Zahl 13 spielt in diesem Jahr bei der SuedKultur Music-Night eine besondere Rolle: Wenn sie am Sonnabend, 7. Oktober, zum 13. Mal stattfindet, dann gibt es in 13 Music-Clubs in Harburg jede Menge Live-Musik. Das Motto des vom Netzwerk SuedKultur organsierten Abend lautet „Für einen Eintritt in 13 Clubs und zu 35 Acts“.

Für einen Eintritt von 7,50 Euro können die Besucher in 13 Clubs und zu 35 Acts gehen. Musikalisch dürfte also für jeden Geschmack etwas dabei sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die SuedKultur Music-Night in diesem Jahr wieder in gewohnter Form durchführen können“, sagt Heimo Rademaker, Sprecher des SuedKultur-Netzwerkes sowie selbst Clubbetreiber. „Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist es uns wichtig, die Hamburger Musik- und Clubszene zu unterstützen und ein buntes und abwechslungsreiches Programm für alle Besucher zu bieten.“

Die 13. SuedKultur Music-Night findet am Samstag, Oktober 2023, ab 18 Uhr mit offenem Ende in 13 Clubs in Hamburg-Harburg statt. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro. Der Eintritt wird im ersten ausgewählten Club gezahlt, man bekommt ein Armbändchen, das ab da für alle Clubs zählt.

