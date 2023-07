Bier & Gänsehaut zwischen Bäumen: Lotto hat ein neues "Wohnzimmer" in Harburg

Wilstorf - Das Wetter hatte es zuerst nicht gut gemeint. Zum Start des Konzerts von Lotto King Karl & den Barmbek Dream Boys gab es erst einmal Regen. Doch dann klarte der Himmel auf. Die mehr als 600 Fans, die auf die Freilichtbühne im Harburger Stadtpark gekommen waren, wurden nicht enttäuscht. Sie erlebten einen echten Höhepunkt des Festivals "Sommer im Park".

Eine tolle Show, ein gut gelaunter Lotto, der mal sang, mal plauderte - amüsante Anekdoten von der Bühne. Gewohnte Rituale, die die Hamburger Jungs und Hamburger Deerns wollten und ganz ganz viel Musik zum Mitsingen. So hallte "mitten inne Stadt, mitten inne Stadt" durch den Stadtpark. Und natürlich "Perle", die heimliche Hymne für ganz Hamburg. Bier und Gänsehaut über mehr als zwei Stunden. Ein Fest in, ein Fest für Harburg.

Lotto will wieder kommen, wieder auf die Bühne im Stadtpark, sein neues "Wohnzimmer" in Harburg. Was für eine Ansage. zv