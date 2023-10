Revolverhelden machen eine Benefizgala zu einem außerordentlichen Erlebnis

Heimfeld - Wenn Anette Kosakowski und ihr Team vom Verein Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e.V. zur Benefizgala ins Privathotel Lindtner lädt, kommen die Gäste gern. Denn es dient nicht nur der guten Sache. Es wird ein launiger Abend mit Glanz und Glamour.

So kamen am Sonnabend auch um die 250 Gäste, um im großen Saal des Privathotels dabei zu sein. Unter anderen mit dabei: Bettina Wulff, Ehefrau des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Christian Wulff. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.

Der Ball ist berühmt für seine Tombola, da sich die Spender bei den Preise nicht lumpen lassen. Noch berühmter ist die Benefizgala für die Stars, die sich die Ehre geben, auf der Bühne im Festsaal aufzutreten. In diesem Jahr waren es Orange Blue, die vor 23 Jahren mit "She’s Got That Light" einen riesen Hit hatten, sowie Johannes Strate und Kristoffer Hünecke von Revolverheld. Die holten die Gäste von den stühlen und brachte sie im Saal zum Mitsingen.

Beide Bands reihen sich mit ihrem Auftritt in eine lange Reihe von Stars ein, die bei der Benefizgala dabei waren. Dazu gehören Roberto Blanco, Jürgen Drews, Michael Holm, Chris Roberts oder Bernd Clüver.

Die Gala gibt es bereits seit 2000. Seitdem wurde, ausgenommen, die Corona-Jahre, immer im Oktober im Lindtner gefeiert.

Den Verein gibt es schon länger. Gibt ihn seit 1997 in seiner jetzigen Form. Er wurde aber schon 1976 von Eltern der Grundschule Horst gegründet, nachdem ein Schüler damals unheilbar an Leukämie erkrankte. Seitdem hat der Verein über 2,1 Millionen Euro gesammelt, die an die Kinderkrebshilfe in Hamburg gehen. Erst im Februar hatte der Verein 115.000 Euro an die Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg übergeben können. zv