Partystimmung trotz Schmuddelwetters auf dem Harburger Rathausplatz

Harburg - Partystimmung auf der Rathausplatz. Am Sonnabend kamen trotz für die letzten Wochen ungewöhnlich schmuddeligen Wetters über den Abend rund 10.000 Menschen, um die Show des NDR mit Live-Auftritten von Michael Schulte, Marquess und Good Music Live zu erleben.

Von 17 Uhr bis Mitternacht wurde gefeiert. Für den NDR schaltete die Verwaltung auch das Licht im Rathaus an, was dem Platz, auf dem eine riesige Bühne aufgebaut worden war, extra Flair einhauchte. Der Harburger Schützengilde war diese Rathaus-Illumination kürzlich beim Zapfenstreich noch verwehrt geblieben.

Die Party hatte bereits am Nachmittag begonnen. Zum Warm-Up gab es Musik von NDR 90,3 DJ Michael Wittig. Das Moderationsduo Nicole Steins und Ulf Ansorge sowie die Partyband Good Music Live - mit Hits wie „Tage wie diese“ und „Let Me Entertain You“ - übernahmen ab 18 Uhr die Bühne. In der Spitze schauten knapp 6.000 Menschen gleichzeitig dem Programm zu.

Gegen Mitternacht war die Party vorbei. Von der Polizei gab es positive Resonanz. Es war während der Veranstaltung zu keinen Zwischenfällen gekommen. zv