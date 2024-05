Featured

Binnenhafenfest startet mit einem Hardrock-Abend auf dem Kanalplatz

Harburg - Das Binnehafenfest ist gestartet. Am Freitagabend startet die dreitägige Sause mit der Band Autumn Love. Hardrock schallte über den Platz. Viele Gäste aus der Szene waren gekommen. Freitag ist Hardrockabend. Auch die "Wacken Pioniere" 5th Avenue und die Hardrockband AC/Dynamite hatten sich angesagt.

Am Freitag war das Binnenhafenfest noch auf den Kanalplatz beschränkt. Würstchen, Bier, Fischbrötchen wurden geboten. Die Vereine kommen erst ab Sonnabend mit ihren Ständen. "Viele hatten Schwierigkeiten Freiwillige für den Freitag zu finden", sagt einer, der dort einen Stand macht. Auch die meisten Schiffe, darunter Polizei- und Zollboote, sind erst am Sonnabend da. Auch die Bühne am Wilden Wäldchen und die Bühne auf der anders Seite, am Lotsekai, werden erst ab Sonnabend bespielt.

Geboten wird dann auf den drei Bühnen ein buntes Programm mit Ska, Folk, Blues, Indiepop, Worldmusic Pop op Platt oder einfach Hafenlieder zum Mitsingen. zv