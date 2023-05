Panthera Bar & Bistrot: Die Cocktailbar in der Lämmertwiete in Harburg

Promotion - Nette Leute treffen, internationale Cocktails mit oder ohne "Umdrehung" genießen, oder was in geselliger Atmosphäre essen. In der Panthera Bar & Bistro mit Barkeeper "Olli" Klühn in der Lämmertwiete in der Harburger Altstadt ist man da an der richtigen Adresse.

Hier, wo quirliges Leben zwischen alten Fachwerkhäusern stattfindet, hat die Bar mit brasilianischem Flair von Dienstag bis Sonnabend immer ab 17 Uhr geöffnet. Wer mag, kann bei gutem Wetter draußen sitzen. Um 17 Uhr beginnt auch gleich die bis 19 Uhr gehende Caipi-Hour. Dann gibt es Caipirinhas klassisch oder in verschiedenen Variationen zu einem besonders günstigen Preis.

"Ab 19 Uhr haben wir dann die Jumbo-Hour, bei der es die Jumbo-Cocktails mit Alkohol für 9,90 Euro, die ohne Alkohol für 6,90 Euro gibt", sagt "Olli". Das Angebot gilt bis die letzten Gäste gegangen sind. Auf der Karte stehen viele Klassiker wie beispielsweise der "Old Cuban Highball", den "Olli" aus der richtigen Mischung aus dunklem Rum, Limettensaft, Zucker, Angostura, Minze und Sekt mixt.

Natürlich gibt es auch alle anderen gängigen Getränke, Weiß- und Rotwein, Bier, Softdrinks oder Kaffee.

Die Speisekarte bietet eine leckere Auswahl an Salaten, Steaks, Flammkuchen, Bowl, Pasta und Fajita, ein Gericht der Tex-Mex-Küche kommt und vor allem aus geschnittenem Rindfleisch mit Beilagen besteht, das in einer Weizentortilla serviert wird.

Panthera Bar & Bistro

Lämmertwiete 5-7

21073 Hamburg

www.panthera-rodizio.de/brazil-lounge/