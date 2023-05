Fischhalle feiert sechsten Geburtstag: Zwei Tage Party und Musik

Harburg – Wo ist die Zeit geblieben? Am kommenden Wochenende, 6. Und 7. Mai, feiert die Fischhalle im Harburger Binnenhafen schon ihren sechsten Geburtstag. Gefeiert wird am Sonnabend und Sonntag mit viel Musik und Programm. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.

Am 6. Mai 2017 wurde das maritime Kulturzentrum am Wasser mit einem Bistro, einer Live-Bühne, einem Raum für die Geschichtswerkstatt Harburg sowie einem Büro für den Museumshafen Harburg eröffnet. Seitdem hat es hunderte von Konzerten, Lesungen, Privatfeiern, Hochzeiten, Versammlungen und anderen Veranstaltungen in der 1906 errichteten Fischhalle gegeben.

Darauf ist die Crew um den Fischhallenbetreiber Werner Pfeifer sehr stolz: „Es ist nicht nur gelungen ein altehrwürdiges Gebäude vor dem Abriss zu retten, sondern es wurde auch ein Treffpunkt und Wohnzimmer für Anwohner, Skipper, Hausbootbewohner, Gourmetfreunde, Musikfans, Musiker und alle Besucher des Harburger Binnenhafens geschaffen“, sagt Werner Pfeifer.

Am Sonnabend, 6. Mai, bringt DJane Sally McDonnell die Fischhalle zum Tanzen: „Der Hafen tanzt!" ab 20 Uhr und der Eintritt ist frei! Am Sonntag, 7. Mai, treffen sich ab 14 Uhr zahlreiche Liedermacher in der Fischhalle, darunter Eddy Winkelmann, Asia Frumann (Ukraine), Werner Pfeifer und die Hafenbande sowie ein Indiepop Duo aus Island. Pfeifer: „Das alles kostet nichts. Bei gutem Wetter spielen die Musiker draußen Open Air. Bei Regen geht es in die Fischhalle.“cb