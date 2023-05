Roman über die Schlagerszene - Journalist Jörg Mandt gibt tiefe Einblicke

Harburg - Die Schlagerszene ist sein Ding. Journalist Jörg Mandt hat da ganz tiefe Einblicke. Und klar, wer Mandt kennt, der wundert sich nicht, dass er ein Buch darüber geschrieben hat und dass es den Titel „Endstation Schlager – Party, Sex & Insolvenz“ trägt.

"Es ist ein Roman", sagt Mandt. „Ich wollte ein fiktionales Buch über das Schlager-Business schreiben. Nicht nur für Schlager-Fans, denn diese Musik ist ein beinahe unerschöpflicher Energielieferant und Raketenantrieb für seine Hörer und Macher, hochexplosiver Sprengstoff mit gewaltiger Zerstörungskraft aber auch ein Musik-Genre, das in seiner Geschichte die Fantasie der Menschen anregt und ihre Gefühle freisetzt.“

Mandt verspricht dem Leser ein emotionale Achterbahnfahrt durch ein Musikgenre, bei der "von Liebe, Gänsehaut und Leidenschaft" erzählt wird. Eine "Enthüllungsgeschichte" eben. "Vieles davon ist frei erfunden und ausgedacht, einiges aber real und so selbst unzensiert erlebt", verrät Mandt.

Vielleicht verrät er am 8. Juni noch mehr. Dann will er in seiner „Stammkneipe“ Harburger Fährhaus – Bei Rosi im Hafen ab 18 Uhr eine Lesung geben. zv