Ostern 2023: Hier hoppelt der Hase in Harburg Stadt & Land

Harburg - Was tun über die Osterfeiertage. Harburg Stadt & Land hat einiges zu bieten. Der Klassiker ist die Osterausstellung im Privathotel Lindtner, die Jubiläum hat und zum 25. Mal stattfindet. Von Karfreitag bis Ostermontag ist sie geöffnet. Rund 40 ausgesuchte Aussteller zeigen und verkaufen Kunsthandwerk. Es gibt Kaffee und Kuchen und viel Zeit zum Plaudern.

Wer kulinarisch in das Osterfest starten möchte, ist ebenfalls in dem Hotel gut bedient. Am Donnerstag gibt es "Wein & Design", wobei die Weine zum Menü vom Weingut Schloss Johannisberg gestellt werden.

Ostersonntag und Ostermontag bietet das Komm du an der Buxtehuder Straße einen Osterbrunch mit Live-Musik. Jazz gibt es am Sonntag. Montag ist A-Capella angesagt.

Birgit Stöver von der CDU lädt am Ostersonntag wieder Kinder zum Ostereiersuchen im Schulgarten des Stadtparks ein. Los geht es um 11 Uhr.

Wer es gern warm und gesellig hat, für den brennen vor allem im Landkreis die Osterfeuer. Wann wo welches Osterfeuer lodert gibt es mit einem Klick hier.

Am Osterwochenende vom 7. bis zum 9. April grüßt der Osterhase vom Energieberg Georgswerder in der Fiskalischen Straße 2. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag lädt das Energiebergteam von jeweils 10 bis 18 Uhr Familien mit älteren Kindern und Jugendliche zu einer kostenlosen digitalen Osterei-Gewinnrallye mit kleinen Preisen ein. Die dafür nötige "Actionbound"-App müssen die Teilnehmenden auf ihr mobiles Gerät herunterladen, ein QR-Code hängt aus.