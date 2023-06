Hammer-Scheck und geile Show für das Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder

Neuland - Stolze 62.000 Euro konnte Entertainer Peter Sebastian an das Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder der Polizei überweisen können. Das Geld stammt aus den Erlösen der Starpyramide und Spenden.

Zu symbolischen Scheckübergabe an Verkehrslehrer Andreas Hohmann von der Wache 47 in Neugraben, der sich seit Jahren in dem Verein engagiert, kamen Helfer und Sponsoren im Restaurant Eisvogel am Neuländer See zusammen. Betreiber Marian Hansen ist ein Unterstützer von Peter Sebastian, der seit über 30 Jahren aktiv im im Förderverein des Hilfswerk aktiv ist und jede Menge Sponsoren, darunter die Harburger Unternehmen Maack Feuerschutz, den Handelshof oder den Eisenbahnbauverein, holt.

Innensenator Andy Grote, der in seiner Funktion traditionell Schirmherr des Vereins ist und sonst den Scheck entgegen genommen hatte, war diesmal nicht dabei. Er bereitete sich am Dienstag auf die 219. Sitzung der Innenministerkonferenz vor, die am Tag nach dem BBQ in Hamburg begann und bei der Grote den Vorsitz hat.

Die Scheckübergabe selbst ist immer ein Highlight. Dort wird im Rahmen eines BBQ nicht nur der gesammelte Betrag präsentiert und das Programm der nächsten, der 37- Starpyramide vorgestellt, die am 3. Dezember in der Friedrich-Ebert-Halle stattfindet und bei der in diesem Jahr unter anderem Schlagersänger Michael Holm dabei sein wird.

Es gibt auch Life-Auftritte vor und nach der Scheckübergabe. Überraschungsgast war Kay Ray, der für sein loses, nein schamloses, aber oft treffendes Mundwerk bekannt ist und der als Opfer im Rahmen eines elitären möchtegern woken Zeitgeistes nach eigenen Angaben nicht mehr auf der den Schiffen des Anbieters Aida oder im Schmidts Tivoli auftreten darf.

Am Neuländer See gab es diese Probleme nicht. Das Publikum feierte den Auftritt des bunten und provokanten Comedian. Auch dabei: TV-Gärtner John Langley, der ein langjähriger Unterstützer der Veranstaltung ist, und Louella, die vorab ihren Schlager "Glücksmomente" präsentierte. zv