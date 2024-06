Featured

Starpyramide & Friends bringen 43.000 Euro für unfallgeschädigte Kinder auf

Neuland - Er hat es mal wieder spannend gemacht. Wenn Entertainer Peter Sebastian zur Scheckübergabe an das Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder Hamburg e.V. ins Restaurant Eisvogel am Neuländer See einlädt, ist ganz viel Show rund um eine dicke Spende angesagt. So durfte Innensenator Andy Grote Zahl für Zahl enthüllen, bis fest stand, dass mit der 37. Starpyramide und weiteren Aktionen, sowie einer Spende von zwei ungenannten Gönnern, die runde Summe von 43.000 Euro zusammen gekommen ist.

Das Geld kommt den von Polizisten gegründeten Verein zugute. Andreas Hohmann, Polizeiverkehrslehrer in Neugraben und Mitglied im Gemeinnützige Jugendwerk unfallgeschädigter Kinder Hamburg e.V. , gab einen kleinen Überblick, was mit den Spenden passiert, die seit Jahren regelmäßig von Sebastian, seinen Mitstreitern und Sponsoren wie der Handelshof oder Maack Feuerschutz eingehen.

So werden um die 80 Kinder in gnz Hamburg von Polizisten ehrenamtlich betreut, um seelischen Folgen eines Verkehrsunfalls zu überwinden. Das passiert unter anderem durch Sportangebote, die an acht über die Stadt verteilten Standorten in Turnhallen angeboten werden. Im vergangenen Jahr gab eine Reitfreizeit auf dem Augustenhof, an der 20 Kinder teilnahmen. zv