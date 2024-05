Featured

Abriss vom ZOB Harburg beginnt: Das müssen Nutzer von Bus und S-Bahn jetzt wissen

Harburg - Am 3. Juni beginnt der Abriss des ZOB Harburg. Dann entsteht ein Neubau, der im Sommer 2026 fertig sein soll. Für Nutzer von Bus und S-Bahn wird sich damit für rund zwei Jahre einiges ändern.

Busse können in der Zeit den ZOB dann nicht mehr anfahren. Alle Buslinien, mit Ausnahme der Linie 153, werden dann über die S-Bahn-Haltestelle Harburg Rathaus umgeleitet. Dort ist dann der zentrale Umsteigepunkt zur S-Bahn. Das ist eine enorme Mehrbelastung. Laut Hochbahn nutzen täglich 40.000 Menschen genutzt. In Spitzenzeiten fahren 150 Busse den ZOB Harburg an. Deshalb müssen auch im Bereich des S-Bahnhofs Harburg-Rathaus zusätzliche Ankunfts- und Abfahrtsbereiche für die bestehenden wie auch neuen Buslinien eingerichtet werden. Die Hochbahn kündigt ein "sehr umfangreiches Wegeleitungssystem" an.

Wer den metronom nutzen will, der m Bahnhof Harburg hält und dessen Fahrplan von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt ist, wird von den extra während der Bauzeit eingerichteten Bushaltestelle dorthin laufen müssen. Die Haltestellen befinden sich in der Moorstraße und am Großmoordamm.

Nich betroffen ist zunächst der Autoverkehr. Erst im Laufen der zwei Jahre dauernden Bauarbeiten wird es zu Behinderungen kommen, wenn damit begonnen wird einen zusätzlichen, breiten Bussteig in der Hannoverschen Straße zu bauen, an dem nach der Fertigstellung des ZOB die Buslinien 14, 141, 241, 143, 443, 543 und 146 halten sollen.

Der Beginn der Arbeiten für den neuen ZOB hatten sich immer wieder verzögert. Zuletzt waren die Arbeiten vergangenen Herbst verschoben worden, nachdem festgestellt wurde, dass die Bodenplatte, auf der die Anlage steht, marode ist. Bis dahin war mit einer Fertigstellung des neuen ZOB im September 2025 gerechnet worden. Noch frühere Planungen hatten eine Fertigstellung des neuen ZOB bereits Ende dieses Jahres gesehen. zv

Weitere Artikel

Probleme beim Neubau ZOB Harburg: Baustart erst im Sommer 2024

So sieht Harburgs neuer Busbahnhof aus: Siegerentwurf wird realisiert