Am kommenden Wochenende wird der Elbtunnel für 31 Stunden gesperrt

Waltershof - Am kommenden Wochenende steht die nächste Elbtunnelsperrung an. Von Freitag, den 6. Dezember 22 Uhr bis Sonntag, den 8. Dezember, 5 Uhr wird die Elbunterquerung voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an der Hochstraße Elbmarsch südlich des Elbtunnels. Dort werden Verkehrszeichenbrücken installiert.

Südlich des Elbtunnels wird die A7 deswegen bereits ab Heimfeld gesperrt. Die Auffahrten dort und in Waltershof sind bereits ab 21 Uhr geschlossen.

Der Verkehr soll weiträumig umgeleitet werden. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele Fahrer erst in Heimfeld, teilweise in Marmstorf oder Fleestedt abfahren, um von dort aus durch Harburg in Richtung A1 oder Hamburger Innenstadt zu kommen. Deshalb muss gerade am Sonnabend mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen im gesamten Harburger Bereich rechnen. dl