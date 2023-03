Ampel wird ausgeschaltet: Behinderungen an Harburgs größter Kreuzung

Harburg – Autofahrer sollten am Wochenende, 1. und 2. April, auf Harburg größter Kreuzung (Foto oben) an der Einmündung Buxtehuder Straße, Ecke Hannoversche Straße etwas mehr Zeit einplanen: Wegen Arbeiten an der Ampel muss diese für die Dauer der Arbeiten ausgeschaltet werden.

Die Polizei rechnet an beiden Tagen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, es wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Auf der Kreuzung Es kommt zu folgenden Einschränkungen:

Die Buxtehuder Straße stadteinwärts wird auf einen Fahrstreifen reduziert. Der Linksabbieger Richtung Norden/Wilhelmsburg wird gesperrt. Einrichtung einer Umleitung U6 über Seehafenbrücke – Karnapp – Seevestraße – Hannoversche Straße.

Hannoversche Straße stadteinwärts: Reduzierung auf einen Fahrstreifen, Sperrung Linksabbieger Richtung Süden/ZOB, Einrichtung Umleitung U5 über Neuländer Straße – Großmoorbogen – Großmoordamm.

Hannoversche Straße stadtauswärts: Reduzierung auf einen Fahrstreifen

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Bereich der Arbeitsstelle auf Tempo 30 begrenzt. cb