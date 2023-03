Streik, Sperrung und Klimakleber: Was erwartet die Pendler am Montag?

Harburg - Wie dick kommt es mit dem flächendeckenden Streik in Harburg Stadt & Land am Montag? Denn es ist nicht ganz sicher, dass auch der Elbtunnel passierbar bleibt. Zwar hatte die Autobahngesellschaft Nord in einer Stellungnahme angekündigt, man wolle "mit Hilfe eines Notbetriebs alles daran setzen, den Betrieb der Autobahnen und Tunnelanlagen im Niederlassungsgebiet Nord aufrecht zu erhalten". Ob das klappt, ist nicht sicher.

Die Polizei hat einen Notfallplan für den Fall parat, dass der Elbtunnel gesperrt werden muss. Der sieht eine großräumige Umleitung vor. Außerdem sollen Ampelschaltungen aus der Verkehrsleitzentrale angepasst werden und Informationen direkt in die Routenführung bei Navigationsgeräten eingreifen.

Nicht fahren wird die S-Bahn, womit das wichtigste Verkehrsmittel nach dem Auto wegfällt. Busse werden weiter im Einsatz sein.

Fahren wird auch der metronom. Zwar wird dort nicht gestreikt. Es werden trotzdem Einschränkungen erwartet, weil Personal in den Stellwerken sowie in den Werkstätten streiken werden. "Wir empfehlen unseren Fahrgästen, am Montag auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem metronom, enno oder erixx zu verzichten", so eine Sprecherin des metronom.

Dazu kommen noch die Klimakleber als "große Unbekannte". Sie hatten bereits die Sperrung des Elbtunnels genutzt, um offenbar möglichst großes Chaos auf der Umleitungsstrecke zu provozieren und sich auf den Elbbrücken auf die Fahrbahn geklebt. Zwei der Täter waren am Sonntag noch nicht wieder auf freiem Fuß, weil durch einen Richter eine längere Ingewahrsamnahme geprüft wurde. Die Polizei hält es für möglich, dass von dieser Gruppe am Montag erneut eine Aktion geplant ist. zv