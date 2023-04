An den kommenden drei Samstagen: Eißendorfer Straße wird einspurig

Harburg – Autofahrer auf der Eißendorfer Straße in Harburg müssen sich an den drei kommenden Samstagen auf Behinderungen einstellen: Am 15., 22., und 29., April, werden nach Mitteilung der Polizei zwischen Kroosweg und Kerschensteinerstraße Arbeiten am Stromnetz durchgeführt.

Der Verkehr wird an den drei Tagen jeweils von 7 bis 17 Uhr einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Polizei geht davon aus, das mit Verzögerungen gerechnet werden muss. cb