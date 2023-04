Neue Baustelle im Binnenhafen: Ausbau der Veloroute 11 in der Hannoversche Straße

Harburg – Der Ausbau der Veloroute 11 geht in die nächste Phase: Ein weiterer Abschnitt des Radschnellwegs, der die Hamburger City mit Eißendorf verbindet, soll bis Ede des Jahres fertig sein. Am Freitag, 14. April, beginnen die Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Veloroute 11 in der Hannoversche Straße zwischen Neuländer Straße und Neuländer Hauptdeich.

Im gesamten Bauzeitraum ist die Hannoversche Straße als Einbahnstraße Richtung Norden befahrbar. Eine Umleitung ist über Nartenstraße und Neuländer Straße eingerichtet. Der Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle Richtung Norden passieren. Der Radverkehr Richtung Süden wird über Nartenstraße umgeleitet.

Um den zusätzlichen Abbiegeverkehr aus der Nartenstraße in die Neuländer Straße leiten zu können, wird ebenfalls im Veritaskai zwischen Schellerdamm und Neuländer Straße eine Einbahnstraße Richtung Westen eingerichtet. Die Zufahrt zum Parkhaus ist möglich. Die Umleitung erfolgt über Karnapp und Seevestraße.

Der Ausbau umfasst neben einem neuen Fahrbahnaufbau auch die Erneuerung der Entwässerungsanlagen und den Bau von Radverkehrsanlagen in Form von 2,25 Meter breiten Radfahrstreifen. Somit wird ein weiterer Abschnitt der Veloroute 11 von der Hamburger Innenstadt nach Eißendorf für den Radverkehr sicher, attraktiv und komfortabel ausgebaut. cb