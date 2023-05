Asphaltierungsarbeiten in Wilstorf: Am Frankenberg wird zur Einbahnstraße

Wilstorf – Harburgs nächste Baustelle wird in Wilstorf für Behinderungen sorgen: Die Straße Am Frankenberg, eine Verbindung von Marmstorf in Richtung Winsener Straße, wird zwischen Winsener Straße und Langenbeker Weg zur Einbahnstraße.

Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten, die von Montag, 5. bis Freitag, 16. Juni, dauern werden.

Die Straße Am Frankenberg im Bereich der Einmündung zur Winsener Straße wird als Einbahnstraße in Fahrrichtung Winsener Straße eingerichtet. Für die andere Fahrtrichtung wird es eine Umleitung geben. Mit Behinderungen ist zu rechnen. cb