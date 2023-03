Baubeginn verschoben: Bremer Straße wird erst 2026 saniert

Harburg – Die Bremer Straße muss warten: Zum zweiten Mal wird die Grundinstandsetzung der vielbefahrenen Bundesstraße 75 verschoben. „Der LSBG wird mit der Maßnahme in der Bremer Straße erst 2026 beginnen“, sagte Edda Teneyken vom Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) auf Anfrage von harburg-aktuell.

Risse in der Fahrbahn, Flickstellen und Asphaltaufbrüche. Die Rad- und Gehwege sind ebenfalls in einem mangelhaften Zustand und entsprechen nicht den Richtlinien und den in Hamburg angestrebten Standards. Kurzum: Die Bremer Straße hat eine Grundinstandsetzung dringend nötig.

Wie berichtet sollten die Arbeiten für die grundlegende Erneuerung der B75 zwischen Sunderweg und der ehemaligen A253 im Sommer 2023, nach der Fertigstellung des Ehestorfer Heuwegs, beginnen. Doch nun hat der Bau des neuen Busbahnhofs zunächst Vorrang.

„Die Bremer Straße muss noch einmal verschoben werden, weil sie sich aus Sicht der Baustellenkoordinierung nicht mit den diversen Maßnahmen rund um den ZOB verträgt“, sagte Henning Grabow vom LSBG gegenüber harburg-aktuell.

Die ersten Arbeiten am Umbau des ZOB haben bereits begonnen. So sind der Leitungsbau von Dataport und Stromnetz Hamburg bereits abgeschlossen. Henning Grabow: „Hamburg Wasser startet nach derzeitiger Planung im April 2023 bis etwa Mitte Juni 2023 mit seinen Leitungsarbeiten. Der LSBG beginnt dann direkt anschließend mit dem Straßenbau. Insgesamt werden die Arbeiten bis 2026 andauern.“ (cb)