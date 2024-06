Featured

Behinderungen durch Baustelle: Halbzeit beim Kreisverkehr in Ehestorf

Ehestorf – Halbzeit bei den Bauarbeiten am Kreisverkehr in Ehestorf: Seit Montag, also seit rund einer Woche, ist der Kreisel an dem sich die Kreisstraßen 20 und 49 treffen gesperrt. Die Fahrbahn ist wie berichtet in die Jahre gekommen und weist Risse, Spurrillen und Absenkungen auf. Nun wird die wichtige Kreuzung, die auch von vielen Pendlern genutzt wird für 132.000 Euro saniert.

Auswärtige Autofahrer werden auf eine lange Umleitung geschickt. Ortskundige Autofahrer kennen die kurze Umleitung über die Schleichwege.

In wenigen Tagen wird es wieder freie Fahrt geben. Die Arbeiten sollen spätestens nach zwei Wochen abgeschlossen sein.