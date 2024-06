Featured

Elbtunnel, S-Bahn, Fahrradsternfahrt: "Wildes" Wochenende in Sachen Verkehr

Harburg - Das wird spannend. Wenn am Freitag, den 7. Juni um 22 Uhr die 55-Stunden-Sperrung der A7 beginnt, wird am selben Wochenende die S-Bahn zwischen Harburg und Wilhelmsburg ausfallen. Dazu kommen zahlreiche Veranstaltungen in Hamburg, darunter eine Fahrradsternfahrt, die auch durch Haburg führt.

Auf der A7 wird im Bereich Othmarschen eine Brücke abgerissen. Daher die lange Sperrung des Elbtunnels. Bei der S-Bahn, betroffen sind die Linien S3 und S5, sind es Gleisbauarbeiten, die zum Ausfall des Zugverkehr führen.

Auf der A7 ist die Autobahn ab Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Bahrenfeld gesperrt. Die Anschlussstellen selbst sind bereits um 21 Uhr zu.

Der S-Bahnverkehr ist von Sonnabend 8. Juni, 1 Uhr, bis Montag, 8. April, 1:30 Uhr zwischen Harburg und Wilhelmsburg eingestellt. Als Ersatz fahren Busse.

Zu Sternfahrt der Radfahrer am Sonntag führen Routen über Finkenwerder und Neu Wulmstorf in den Bezirk Harburg. Eine Hauptroute führt über die Köhlbrandbrücke. Am Bahnhof Harburg sollen gegen 12:15 Uhr Radfahrer ankommen, die aus dem Landkreis über die Strecke Jesteburg / Hittfeld oder die Strecke von Winsen kommen. auch sie fahren weiter Richtung Köhlbrandbrücke.

Die Fahrt nach Hamburg kann man sich angesichts der der nördlich der Elbe angekündigten "Behinderungen" schenken. wird es an dem Wochenende laut Polizei mehr als 40 Versammlungen und Aufzüge, sowie eine Sportveranstaltung am Sonntag rund um die Alster geben. Ein Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel, wie es die Behörden empfehlen, wird für Harburger angesichts der Sperrung der S-Bahn nur bedingt funktionieren. zv