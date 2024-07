Featured

Notmaßnahmen an Gleisen und Brücken: Zugausfälle vom 15. Juli bis 15. August

Harburg - Die ab Mitte Juli stattfindenden Arbeiten an den Bahnbrücke über den Zollkanal und der Strecke im Bereich Veddel und die Erneuerung von zwei Weichen iim Bereich Veddel sowie der Austausch der Schienen izwischen dem Hamburger Hauptbahnhof bis un dem Abzweiger zur Norderelbbrücke haben auch deutliche Auswirkungen auf den Schienennahverkehr. Auch der metronom ist betroffen.

Erschwerend kommt hinzu: Die Norderelbbrücke konnte nicht wie ursprünglich geplant, im April in vollem Umfang freigegeben werden. Die Schäden, so hatte es sich während der Arbeiten gezeigt, sind deutlich größer, als ursprünglich angenommen. Deshalb dürfen nicht gleichzeitig Züge in beide Richtungen über die Brücke fahren.

Da viele Güterbahnen umgeleitet werden müssen und die Strecke zwischen Harburg und Hamburg nicht so stark belastet werden kann, ist sie in der Zeit der Arbeiten Im Zeitraum vom 15.Juli, 23:00 Uhr bis 12.August, 23:59 Uhr, täglich ab 21 Uhr dem Güterverkehr vorbehalten. In der Zeit wird Harburg für Reisende aus Fernzügen zum Umsteigebahnhof. Sie müssen dann dort auf die S-Bahn umsteigen.

Betroffen sind aber auch Züge des metronom. Die Linien RB31 und RB41 fahren vom 16. Juli bis zum 15. August nicht zwischen Harburg und swn Hamburger Hauptbahnhof. Alle RB-Linien beginnen und enden in Harburg. Ersatzweise können Fahrgäste die Züge der Linien RE3 und RE4 oder, wie die Reisenden aus den Fernzügen, die S-Bahn zwischen Harburg und Hamburger Hauptbahnhof nutzen. Außerhalb der Betriebszeiten der S-Bahn wird vom metronom einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Linien RE3 und RE4 fahren zwischen Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof uneingeschränkt, es wird aber laut metronom voraussichtlich zu Verspätungen kommen.

Auf der Linie RB 31 von Uelzen nach Hamburg können in den Nachtstunden vom 18. bis 21. Juli sowie am 29. Juli die Haltestellen Bardowick; Radbruch und Ashausen nicht angefahren werden. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet. zv