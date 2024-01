„Christus segne dieses Haus“: Sternsinger zu Gast im Harburger Rathaus

Harburg – Eine schöne Tradition wurde heute Vormittag fortgesetzt: Die Sternsinger der Pfarrei St. Maximilian Kolbe statteten dem Harburger Rathaus einen Besuch ab. In diesem Jahr war die Gruppe um die Organisatorinnen Birgit Mittag und Birgit Masur besonders groß: 24 Kinder – die Klasse 3a der Katholischen Schule Harburg - waren heute als Caspar, Melchior, Balthasar und Sternträger verkleidet und brachten den Segen in das Harburger Rathaus.

Empfangen wurden sie heute vom stellvertretenden Bezirksamtsleiter Dierk Trispel in Vertretung für Sophie Fredenhagen. Der neunjährige Melvin, verkleidet als König Balthasar, kletterte die Leiter hoch und schrieb das Kreidezeichen „20*C+M+B+24“ - „Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus“ - an die hölzerne Tür des großen Sitzungssaals.

Anschließend gab es eine kleine Überraschung – Süßigkeiten und Mandarinen - für die fleißigen Sternsinger und eine Besichtigung des großen Sitzungsaals.

Unter dem Leitwort „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ sind die Sternsinger in dieser Woche in Harburg unterwegs, um Gottes Segen in die Haushalte zu bringen und dabei Geld für benachteiligte Kinder zu sammeln.

Die Aktion läuft auch dieses Jahr sehr gut: „Bisher haben wir 90 Haushalte besucht und dabei rund 7500 Euro gesammelt“, sagte Birgit Mittag. Auch in dieser Woche wird die Aktion fortgesetzt. Unter anderem stehen auch die Besuche im Hotel Lindtner, bei den Rotariern und der Harburger Schützengilde auf dem Programm der Sternsinger. cb