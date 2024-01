Nach drei Jahren Pause: Sonnabend findet das Schredderfest wieder statt

Rönneburg – In wenigen Tagen kehrt eine Rönneburger Tradition zurück: Nach drei Jahren Pause veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr wieder das beliebte Schredderfest rund um das Feuerwehr-Haus am Küsterstieg.

2020 fand das Fest zum letzten Mal statt. Rund 250 Bäume wurden für den guten Zweck geschreddert. Dann kam Corona. Doch auch im vorigen Jahr musste das Fest ausfallen. Der Grund: Personalmangel.

Doch nun heißt es am Sonnabend, 13. Januar, ab 13 Uhr, zum 25. Mal: „Bratwurst, Party und ganz viele Weihnachtsbäume“. Gegen eine Spende nach Wahl werden am Sonnabend wieder die ausgedienten Weihnachtbäume von den Mitgliedern der Feuerwehr zu Kleinholz geschreddert (Foto). Der Erlös geht in diesem Jahr an die Jugendfeuerwehr.

Es gibt Informationen rund um die Feuerwehr, für Musik sorgt der Spielmannszug Rönneburg und es gibt eine Disco. Für das leibliche Wohl ist mit Erbsensuppe, Grillwurst, Kuchenbuffet und Getränken gesorgt. Ab 17 Uhr: Stimmung mit DJ Tobi und Sven, Der Eintritt ist kostenlos. cb