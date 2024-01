„Kino, Kino, Kino“: Eine cineastische Zeitreise in der Kulturwerkstatt Harburg

Harburg – Eine cineastische Zeitreise gibt es am Dienstag, 30. Januar, in der Kulturwerkstatt Harburg am Kanalplatz zu erleben: Unter dem Titel „Kino, Kino, Kino“ wird ab 18 Uhr der gleichnamige Dokumentarfilm von Dennis Albrecht gezeigt. Der Filmemacher soll an dem Abend anwesend sein, der Eintritt ist frei.

Was ist Kino? Was war Kino früher? Was ist Kino heute? Diese Fragen stellte sich der Hamburger Filmemacher Dennis Albrecht, als er Material sichtete, dass er seit einer Projektidee aus dem Jahre 2008 sammelte.

Seit dieser Zeit war er immer wieder mit Kameras in Lichtspielhäusern, die es heute nicht mehr gibt. Er drehte Werbespots, Kurzfilme oder Events im Grindel, Streit‘s, Rialto, Savoy und vielen anderen Hamburger Lichtspielhäusern.

In diesen somit auch persönlichen Perspektiven sehen wir viele Orte der Filmkultur, die verschwunden sind. Die Geschichtswerkstatt Harburg wird eine Einführung zu historischen Kinos in Harburg, wie etwa der Kurbel in der Neuen Straße, präsentieren. Es dürfen gerne Erinnerungen nach dem Film erzählt und Fotos mitgebracht werden. cb