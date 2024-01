FF Leversen-Sieversen: Besondere Auszeichnung für Sven Gerhards

Sieversen - Im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung wurden durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Sven Wolkau zahlreiche Ehrungen an verdiente Mitglieder der FF Leversen-Sieversen vorgenommen.

Mit dem goldenen Feuerwehrehrenzeichen am Bande, des niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, wurde der 48-jährige Hauptlöschmeister Sven Gerhards ausgezeichnet. Diese Verleihung erfolgt für besondere Verdienste, langjähriges hervorragendes Engagement und eine kontinuierliche Erfüllung von Führungsaufgaben in herausragender Weise.

Sven Gerhards ist am Tag der Verleihung seit 25 Jahren Mitglied im Kommando der FF Leversen-Sieversen. Insbesondere in seiner Funktion als Gruppenführer beziehungsweise davor als Stellvertreter, die er seit nunmehr 21 Jahren bekleidet, zeugt von einem außerordentlichen Engagement. Bereits im Jahr 1999 übernahm er die Aufgabe des Atemschutzgerätewartes und ist somit seit 25 Jahren ein Mitglied des Ortskommandos seiner Wehr. Durch seine Ruhe und Erfahrung bereichert er die Ausbildungsdienste und Einsätze, insbesondere auch für die jüngeren Kameraden/innen, so Wolkau in seiner Laudation.

Gratulationen nahm Gerhards dann vom Gemeindebrandmeister Dirk Behmer, dem Ortsbrandmeister Niklas Schubert, seinen Stellvertretern Benjamin Eisenschmidt und Philip Instinske, sowie dem Ehrenortsbrandmeister Andreas Schubert entgegen.

Weitere Ehrungen nahm Wolkau dann für langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr vor. Der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister Christofer Böttcher wurde für seine 25-jährige aktive Mitgliedschaft durch das Innenministerium ausgezeichnet.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Leversen-Sieversen wurden Hartmut Peters, Michael Schubert, und der ehemalige stellvertretende Ortsbrandmeister Andreas Zopp von Landesfeuerwehrverband ausgezeichnet. Alle drei geehrten gehören zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr Leversen-Sieversen im Mai 1973. Dieses Jubiläum wurde ja bereits im August entsprechend gefeiert.

Auch hier dankte Wolkau den Geehrten für ihre langjährigen Tätigkeiten in der Feuerwehr. Ihm schlossen sich der Gemeindebrandmeister Dirk Behmer, Ortsbrandmeister Niklas Schubert mit seinen Stellvertretern Benjamin Eisenschmidt und Philip Instinske, sowie der Gemeindebürgermeister Dirk Seidler an. cb