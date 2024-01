Spende aus dem Harburger Hallencup: Stolze 9185 Euro für die Schule Nymphenweg

Harburg – Sechs Männer – Eine Mission: Einmal im Jahr machen Harburgs Fußball-Urgesteine viele Kinder glücklich. Und heute war es wieder so weit. Die Organisatoren des Harburger Hallencups, Harburgs größtem Fußball-Wohltätigkeitsturniers, haben am Donnerstag der Schule Nymphenweg einen Besuch abgestattet.

Mit dabei hatten sie traditionell die knallrote Spendenbox, die Manfred von Soosten, Harald Szulik, Lutz Behrendt, Dierk Eisenschmidt, Alf Bas und Dieter Tietz an Schulleiterin Barbara Stegert und Annet Holst vom Schulverein übergaben. Birgit Stöver, die Schirmherrin des Turniers, konnte in diesem Jahr bei der Übergabe nicht dabei sein.

Und der Inhalt der Box sorgte für strahlende Gesichter in der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung: Eine Spende in Höhe von 9185 Euro – komplett in Bargeld - wurde übergeben.

Jedes Jahr geht das Spendengeld abwechselnd an eine der drei Einrichtungen in Marmstorf. Außerdem wird seit einigen Jahren auch das DRK-Hospiz in Langebek mit 2000 Euro bedacht.

Dieses Jahr war die Schule Nymphenweg an der Reihe: 140 Kinder von der ersten bis zur 12 Klasse besuchen derzeit die Förderschule mit drei Standorten.

Dort sollen sich jetzt mehrere Wünsche erfüllen: „Wir wollen mit dem Geld für die Kinder an allen drei Standorten Tischkicker und Fahrzeuge wie Dino-Cars kaufen“, sagte Barbara Stegert.

Insgesamt kamen beim 38. Harburger Hallencup stolze 11.185 Euro zusammen. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Manfred von Soosten, der betonte: „Vor allem die vielen Einzelspenden, sogar von Kindern, die mir ihr Urlaubsgeld für den guten Zweck anvertrauten, macht mich richtig froh und stolz.“

Bereits jetzt steht für die Organisatoren fest: Auch im nächsten Jahr soll der Harburger Hallencup stattfinden. Und das bereits zum 39. Mal. cb