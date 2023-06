„Tiere dieser Welt“: DRK-Kita Harburger Berge lädt ein zum Sommerfest

Eißendorf – Ob Schnecke, Fisch, Ente, Löwe oder Affe: Beim Sommerfest der DRK-Kita Harburger Berge, das am Sonnabend, 24. Juni, im Hainholzweg 124 gefeiert wird, sind alle "Tiere dieser Welt" herzlich willkommen. Zur Feier mit dem gleichnamigen Motto hat sich das DRK-Team um die Kita-Leiterinnen Claudia Tiedt und Sandy Mündel einiges ausgedacht.

An den Spielständen dreht sich alles um die Tierwelt und beim Kinderschminken verwandeln sich die Kleinen in gefährliche Raubtiere, süße Katzen oder flinke Vögel. Das Kuchenbuffet wird aufgebaut und auch der Grillstand bietet für jeden Geschmack etwas. Am späteren Nachmittag folgt dann der Höhepunkt: eine Aufführung der Kita-Kinder. cb