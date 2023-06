Wieder technische Probleme: Freibad Neu Wulmstorf droht die Schließung

Neu Wulmstorf - Kaum ist es auf, da droht dem Freibad Neu Wulmstorf wieder die Schließung. Und das bei schönstem Badewetter. Der Grund sind "nachhaltig auftretende technische Probleme", wie es die Gemeinde formuliert.

Die nicht näher bezeichneten Probleme könnten in den kommenden Tagen eine Schließung von Teilbereichen oder auch eine komplette Schließung des Freibads erforderlich machen.

Das Freibad war schon nicht wie ursprünglich geplant am 19. Mai eröffnet worden. Der Grund war defektes Relais in einem Schaltschrank. So begann erst am 2. Juni der Badebetrieb, der jetzt schon wieder eingestellt werden könnte. wg