Neue Burg: Harburger Museum veranstaltet Mittelalterfest in den Wallanlagen

Harburg - Hamburg hat in diesem Jahr etwas Großes zu feiern: Vor genau 1000 Jahren wurde die Neue Burg errichtet, nachdem kurz zuvor die Hammaburg aufgegeben worden war. Hier begann der Aufstieg Hamburgs zur Metropole: Die Neue Burg war im 11. Jahrhundert die größte Burganlage Norddeutschlands. Das Gebiet rund um die Burg gilt heute als die Keimzelle der Hamburger Neustadt.

Dieses Jubiläum will das Archäologische Museum mit allen Hamburgern feiern: Am Wochenende des 17. und 18. Juni findet das „Mittelalterfest in den Wallanlagen“ statt, bei dem Geschichte wieder lebendig wird. Ein großes Mitmachprogramm lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, beim Festprogramm mit Bogenschießen, Waffen- und Kampfvorführungen, aber auch einer Mittelalter-Modenschau dabei zu sein. Und das Beste: Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Eine mittelalterliche Burg sucht man in Hamburgs Stadtbild zwar vergebens, aber dennoch gab es sie: erst die Hammburg, dann die Neue Burg. Sie war im 11. Jahrhundert die größte Burganlage Norddeutschlands und wurde vor genau 1000 Jahren errichtet. Die Archäologen konnten erst vor Kurzem im Rahmen einer Ausgrabung das exakte Gründungsdatum der Neuen Burg feststellen. Der Baubeginn war 1021, fertiggestellt wurde die Burg 1023.

Pünktlich zu diesem Jubiläum wird nun mit einem für Hamburg bisher einmaligen Living-History-Event am Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni, in Planten un Blomen gefeiert: Über 60 Darsteller in historischen Gewändern lassen im Rahmen des „Mittelalterfests in den Wallanlagen“ das Leben im Mittelalter wieder lebendig werden.

Wikinger, Altsachsen, Slawen und Ritter schlagen für zwei Tage ihr Lager mitten im Park auf und führen alte Handwerkstechniken wie Schmieden, Töpfern, Beinschnitzen, Holzdrechseln und Perlenmachen vor. Für Klein und Groß gibt es viele abwechslungsreiche und kostenfreie Mitmachangebote: Münzen schlagen, Glasperlen herstellen, Bogenschießen, Löffel schnitzen und vieles mehr. cb