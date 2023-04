Harburg Rathaus und Heimfeld: Zehn neue HVV-Switch-Parkplätze eingerichtet

Harburg – Parken in Harburg wird immer schwieriger: Ab sofort fallen wieder zehn Stellplätze weg – vier in Heimfeld und sechs in der Harburger City. Unter dem Motto „Mehr Carsharing für den Hamburger Süden“ finden Reisende ab sofort an den S-Bahn-Stationen Rathaus Harburg und Heimfeld neue hvv switch-Punkte.

Sechs Stellplätze befinden sich in der Straße Am Centrumshaus neben der S-Bahn Rathaus Harburg, vier sind es an der Station Heimfeld am Alten Postweg. Sie stehen exklusiv für die Services von cambio, SIXT share, SHARE NOW und MILES zur Verfügung.

Weitere Mobilitätspunkte befinden sich bereits am Lohmannsweg, in der Max-Halbe-Straße und an der Hannoverschen Straße. Bis Ende des Jahres sind insgesamt 12 Mobilitätspunkte in Harburg geplant.

Wer dort unberechtigt sein Auto abstellt, muss eine Vertragsstrafe von 20 Euro bezahlen. Darauf weisen die neuen Schilder an den Stellplätzen hin.

„Die Errichtung der beiden neuen Mobilitätspunkte markiert den nächsten Meilenstein im Forschungsprojekt KoGoMo (Stärkung der kommunalen Governance für die Umsetzung von neuen Mobilitätsangeboten). Um die Mobilität im Bezirk zu verbessern, werden neue und bedarfsgerechte Angebote implementiert“, teilte die Hochbahn heute mit.

Mit den neuen Mobilitätspunkten weiten die Anbieter ihre Bediengebiete im Süden Hamburgs schrittweise ausbauen, heißt es. cb