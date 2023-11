1276 neue Bachelor-Studenten: Jetzt studieren 7400 Personen in Harburg

Harburg – Herzlich Willkommen in Harburg: Im Oktober sind 1276 neue Studienanfänger an der TUHH in ihr Bachelorstudium gestartet. Dazu gehören 80 Personen, die ein Orientierungsstudium absolvieren.

Die Zahl der Erstsemester-Studierenden ist damit im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen - zum zweiten Mal in Folge und entgegen dem deutschlandweiten Trend.

Zum Wintersemester 2022/23 hatten sich noch 1070 Bachelor-Erstsemester, inklusive Orientierungsstudium, an der TU Hamburg immatrikuliert.

Die beliebtesten Studiengänge in diesem Wintersemester sind Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung Logistik und Mobilität) mit 179 Neuzugängen, Maschinenbau mit 156 und Computer Science mit 142 neuen

Erstsemester-Studierenden. Insgesamt studieren mit den Neuimmatrikulierten damit aktuell rund 7400 Personen an der TU Hamburg. cb