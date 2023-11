Wieder zwei Parkplätze weniger: Neue StadtRAD-Station am Ernst-Bergeest-Weg

Marmstorf – Der Parkdruck der Autobesitzer in Marmstorf wächst weiter an: Erst im August fielen vier kostenfreie Parkplätze für Normal-Parker Weg. Auf dem Parkstreifen am Einkaufszentrum Ernst-Bergeest-Weg entstanden wie berichtet vier neue HVV-Switch-Parkplätze.

Die Parkplätze stehen exklusiv für die Services von cambio, SIXT share, SHARE NOW und MILES zur Verfügung. Wer dort unberechtigt steht, und erwischt wird, muss 20 Euro bezahlen. Viele Anwohner, die vorher hier ihre Autos abstellen konnten, sind darüber nicht sehr erfreut, zumal viele der reservierten Parkplätze frei bleiben.

Jetzt fielen am Mobilitätspunkt Ernst-Bergeest Weg zwei weitere Parkplätze weg: Am Ende des Parkstreifens entsteht derzeit eine StadtRAD-Station mit zwölf Fahrrad-Stellplätzen. Auch für den Mobilitätspunkt am Strucksbarg ist die Installation einer StadtRAD-Station in Planung.

Der Ausbau dieser Mobilitätspunkte schreitet in Harburg sehr zügig voran: Im Hamburger Süden entstanden bereits 12 hvv switch-Punkte in Harburg. Weitere Mobilitätspunkte sind bereits in Planung, heißt es. cb