Diesmal wird Wilstorf für drei volle Tage zum Mekka für Feuerwerkfans

Promotion - Drei volle Tage, insgesamt 39 Stunden, wird zum Ende des Jahres das Schützenheim Wilstorf am Freudenthalweg wieder zum Mekka für die Fans des bunten, knalligen Jahreswechsels. Am 28. Dezember wird Oliver Grätzer wieder seinen schon vor Jahren in den Kultstatus erhobenen Feuerwerksverkauf starten. Am 31. Dezember, einem Sonntag, bleibt zu.

Mit bei dem Vor-Silvester-Spektakel ist auch erneut Bruzzelhütte, die in ihrer On-Tour-Version vor dem Schützenheim an dem großen Parkplatz neben der berühmten Currywurst auch Pommes oder heiße Getränke im Angebot hat.

Am Donnerstag den 28. Dezember geht der Verkauf des Feuerwerk um 6 Uhr los. Am 29. Dezember ist ab 7 Uhr, am 30. Dezember von 8 Uhr geöffnet. Ann allen drei Tagen geht der Verkauf bis 20 Uhr.

Angeboten wird Feuerwerk der Top-Hersteller, beispielsweise von Lesli, Volt!, #Watt und auch Nico oder Weco. "Am stärksten sind auch in diesem Jahr die großen Verbundbatterien gefragt, bei denen man nur einmal anzünden muss und anschließend ein fantastisches Feuerwerk erlebt und deren anschließende Entsorgung kein Problem und kein großer Aufwand ist", sagt Grätzer. Groß wird auch das Angebot an Jugendfeuerwerk sein, dass ab 12 Jahre erlaubt ist. An allen Tagen wird Feuerwerk nachgeliefert.