Gelungenes Spektakel im Binnenhafen: Nikolaus und Engel kamen mit dem Schiff

Harburg – Gelungenes Nikolaus-Spektakel im Harburger Binnenhafen: Traditionell machte Nikolaus mit seinem Schiff am Wochenende vor Nikolaus Sonnabend und Sonntag im Harburger Binnenhafen fest. Mit dabei hatte er – sehr zur Freude der vielen Kinder – seinen riesigen Sack mit Süßigkeiten.

Der Schwimmende Nikolausmarkt des Museumshafens Harburg begeisterte wie jedes Jahr mehrere 100 Menschen, die am Lotsekai auf die Ankunft des Schiffes warteten, Bei Glühwein, Musik und Lagerfeuer hatten junge und alte Besucher ihren Spaß rund um den Gelben Kulturkran.

Groß war natürlich die Begeisterung, als sich die Klappbrücke hob und die „Rotkehlchen“ samt Nikolaus, Engel und Wichtel in den Kanal steuerte. An Land warteten viele Kinder auf den riesigen Sack mit den Süßigkeiten, der so schwer war, dass er mit dem Gelben Kran vom Schiff an Land gehievt werden musste.

In die Rolle des Nikolaus schlüpfte dieses Jahr erstmals der Harburger Journalist Peter Noßek. Unterstützt wurde er von einem blondgelockten Engel, der von Musiker Arne Tingel Theophil gespielt wurde. Weiterhin waren an Bord mehrere Wichtel, die aus Köln und Berlin angereist waren, sowie Akkordeon-Spielerin Mire Buthmann. Kapitänin Janika Streblow steuerte die Rotkehlchen durch den Binnenhafen. cb