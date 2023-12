Ho-Ho-Ho Harburg: In der City wurde die Adventszeit eingeläutet

Harburg – Unter dem Motto „Ho-Ho-Ho Harburg!“ wurde am Sonnabend in Harburg die festliche Jahreszeit eingeläutet. Mit mehreren Aktionen in der City begrüßte der Harburg Marketing e.V. den Advent in Harburg.

Am ersten Adventssamstag verteilten der Weihnachtsmann und sein Engel gemeinsam köstliche Weihnachtsschokolade und frische Mandarinen vom Harburger Wochenmarkt. Mit dieser liebevollen Geste zauberten sie vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

Auch in der Harburg Info in der Hölertwiete herrschte reges Treiben: Ein Geigenkonzert sorgte für musikalische Untermalung, während der Stadtmaler Ralf Schwinge vor Ort seine Kunstwerke präsentierte und seinen Kalender zum Verkauf anbot.

Im Habibi Atelier wurden unter der Aufsicht des Künstlers Sly knapp 20 kreative Wunschzettel gestaltet, die nun im Anschluss an den Weihnachtsmann nach Himmelpforten geschickt werden.

Strahlende Oakleaf-Stelzenläuferinnen flanierten durch die Harburger City und zogen bewundernde Blicke auf sich. Auf dem Harburger Weihnachtsmarkt konnten Besucher anschließend weihnachtliche Leckereien und köstlichen Glühwein genießen.

Auch die Urban Art fand in Harburg ihren Platz: Der Gloriatunnel erstrahlte erneut in bunten Farben, die X-Mas-Wall wurde aufgebaut und steht allen Besuchern offen. Das Kunstwerk kann bestaunt und als Foto Spot genutzt werden.

Die Weihnachtsdekoration wurde mit einer speziellen Nachleuchtfarbe versehen, wodurch ein festlicher Blickfang entsteht – ganz ohne Strom! Auch die im letzten Jahr mit zahlreichen Harburgern gestalteten Weihnachtsbanner können auf dem Harburger Weihnachtsmarkt bewundert werden.

Apropos Leuchten: Die Harburger City und der Binnenhafen erstrahlen in festlichem Glanz. Die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung wurde um weihnachtliche Blumenampeln erweitert und leuchtet nun nicht nur in der Harburger City, sondern erstmalig auch im Harburger Binnenhafen. Die immergrünen Pflanzen und roten Christsterne fügen sich harmonisch in die weihnachtliche Illumination ein und laden dazu ein, gemütlich zu flanieren und zu verweilen.

Harburger Adventskalender für Groß und Klein: Vom 1. bis zum 24. Dezember dürfen sich alle Harburger auf einen umfangreichen Adventskalender freuen. Alle teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen öffnen an einem bestimmten Tag mit einer weihnachtlichen Aktion als "offenes Türchen" dem Stadtteil und der breiten Öffentlichkeit eine adventliche Überraschung. Dabei reichen die Angebote von Spielen, Bastel- und Backaktionen für Kinder über Weihnachtsbazare bis hin zu kleinen Geschenken, Gutscheinen und Rabattaktionen.

Die Initiative "Unternehmer ohne Grenzen" hat in Zusammenarbeit mit dem Harburg Marketing e.V. und der vielfältigen Harburger City ein vielseitiges Adventsprogramm auf die Beine gestellt. Wann welches Türchen geöffnet wird, findet sich auf den Flyern, die in den teilnehmenden Geschäften ausliegen sowie auf Instagram @harburg.marketing.

„Harburgs Adventszauber, voller Lichterglanz und mit vielen lächelnden Gesichtern. Kreative Momente, strahlende Stelzenläuferinnen, und festliche Beleuchtung. Die Weihnachtszeit haben wir gemeinsam eingeläutet und wünschen allen eine friedliche Vorweihnachtszeit“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon. cb