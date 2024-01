38. Harburger Hallencup: Sonnabend beginnt Harburgs größtes Wohltätigkeits-Turnier

Harburg – Sportlicher Leckerbissen zum Jahresbeginn in der Kersche: Zum 38. Mal findet Harburgs größtes Fußball-Wohltätigkeits-Turnier statt. Seit 1987 organisieren Harburgs Fußball-Urgesteine um Manfred von Soosten den Harburger Hallencup zugunsten der Einrichtungen an der Elfenwiese.

Auch an diesem Jahr findet das Turnier in der Sporthalle Kerschensteiner Straße an zwei Wochenenden statt: Am kommenden Sonnabend, 6. Januar, beginnt das Turnier mit den Spielen der 2. Herren. Beginn ist um 9 Uhr. Am Sonntag, 7. Januar, treten die Teams der 1. Herren zum schnellen Hallenkick an.

Am Wochenende 20. Und 21. Januar geht das Turnier mit den Spielen der Super-Senioren, Alten Herren und Senioren weiter. Auch die traditionellen Einlagespiele der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese stehen wieder auf dem Programm.

Jedes Jahr geht das Spendengeld abwechselnd an eine der drei Einrichtungen an der Elfenwiese und dem Nymphenweg in Marmstorf. Mit dem Geld werden Dinge angeschafft, um die Entwicklung und Förderung der geistig und körperlich eingeschränkten Kinder zu fördern, die im normalen Etat der Einrichtungen nicht vorgesehen sind.

Mehr als 250.000 Euro sind bislang beim Harburger Hallencup zusammengekommen. Und durch die Erlöse und Spenden soll auch in diesem Jahr wieder eine stattliche Summe eingesammelt werden, die an eine der Einrichtungen übergeben wird. cb