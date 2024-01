Gemeinde Seevetal: Sternsinger waren zu Gast im Hittfelder Rathaus

Hittfeld - Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede empfing jetzt die Sternsinger im Rathaus der Gemeinde Seevetal. Seevetaler Kinder der katholischen Pfarrgemeinde Guter Hirt besuchen in diesen Tagen viele Häuser in der Region und sammeln dabei Geld für einen guten Zweck.

Mit dem Schriftzug 20*C+M+B+24 über der Eingangstür des Rathauses wurde das Gebäude dann auch gesegnet. Die Buchstaben CMB stehen dabei für "Christus Mansionem Benedicat", übersetzt: "Christus segne dieses Haus".

"Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit" lautet das Motto der 66. Aktion Dreikönigssingen. Dabei machen die Sternsinger deutlich, wie wichtig der Schutz von Umwelt und Kulturen weltweit ist.

Am 6. und 7. Januar 2024 sind die kleinen und großen Könige der Harburger Pfarrei St. Maximilian Kolbe im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Wie in jedem Jahr werden die Sternsinger neben dem Harburger Rathaus auch die Rotarier, die Schützengilde und das Hotel Lindtner besuchen. cb