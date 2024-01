Erster Shopping-Sonntag: Vielseitiges Programm lockte viele Menschen in die City

Harburg – Der erste Shopping-Sonntag des neuen Jahres war eine rutschige Angelegenheit: Schneefall und Eis machten vielerorts die Fußwege glatt. So war es nicht verwunderlich, dass vor allem in den Shopping-Centern viel los war.

Unter dem Motto „Fit ins neue Jahr“ lief gab es Hamburg weit den ersten Shopping-Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr wurden unter den Themen Sport, Fitness und Gesundheit spannende Aktionen durchgeführt und auch die Öffnung der Harburger Geschäfte erwies sich als voller Erfolg. Etwa 35.000 Besucher konnten sich bei winterlichen Temperaturen auf ein vielseitiges Programm mit viel Action freuen, teilte das Harburg Marketing mit.

„Auf in ein sportliches 2024! Das war ein super Start in ein veranstaltungsreiches neues Jahr für Harburg“, sagte Citymanagerin Antonia Marmon.

Die Höhepunkte des Tages waren die Wintersportmodule von M+M Eventkonzepte. Diejenigen, die sich nicht vor Höhe scheuen, konnten ihren Mut an dem 10 Meter hohen Eiskletterberg am Lüneburger Tor unter Beweis stellen. Für diejenigen, die lieber etwas weiter auf dem Boden bleiben, war der Snowboardsimulator im Untergeschoss des Phoenix Centers die perfekte Anlaufstelle.

Dort war man mit dem ersten Shopping-Sonntag des Jahres zufrieden: „Die Erwartungen der Einzelhändler wurden erfüllt und waren vergleichbar zu dem verkaufsoffenen Sonntag im Januar 2022“, sagte Centermanagerin Henrike Lorenz gegenüber harburg-aktuell.

Auch die weiteren Programmpunkte waren vielfältig: In der Lüneburger Straße gab es gastronomische Angebote, um sich zu stärken und in der Seevepassage informierte „MiMi Hamburg“ in acht verschiedenen Sprachen über Gesundheitsangebote und relevante Themen, einschließlich Preissteigerungen in verschiedenen Bereichen. Auch in der Harburg Info wurde es sportlich, denn dort konnte man mithilfe von Virtual-Reality-Brillen Sportaktivitäten ausprobieren und eine Stempelkarte erhalten, mit der 20 Besucher ein sportliches Harburg-Goodie gewonnen haben.

Die Stationen und das Shopping in den Centren und Fachmärkten standen neben dem Sport natürlich im Mittelpunkt des Tages. Neben dem Snowboardsimulator konnten Besucher im Phoenix Center den im November eröffneten Shop von Kunz-Hörsysteme entdecken und einen kostenfreien Hörtest durchführen.

Im Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden wurden kreative Bastelaktionen für Kinder vom Künstler Sly angeboten. Außerdem sorgte Radio-Hamburg DJ „Mr. Happy „mit seiner mobilen Disco für Stimmung in der Lüneburger Straße.

Vor dem Marktkauf-Center standen die Kunden allerdings vor verschlossenen Türen: „Wir haben am 7.01.2024 geschlossen“ stand an den Eingängen geschrieben.

Die nächste Veranstaltung mit Ladenöffnung steht bereits am 24. März unter dem Motto "Harburg ist bunt" an. cb