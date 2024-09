Featured

Ab in die Schule: So wurden in Eißendorf und Marmstorf die Erstklässler begrüßt

Harburg – Ab in die Schule: Für knapp 20.000 Erstklässler - so viele, wie lange nicht mehr - in Hamburg hat am Dienstag die Schule angefangen. Wie in jedem Schuljahr hatten Vorschüler und Erstklässler noch etwas länger frei als die anderen. Aber heute war endlich der große Tag.

An der Schule In der Alten Forst wurden heute 146 Abc-Schützen mit einer Piraten-Sause begrüßt. Damit ist die Eißendorfer Schule auch hamburgerweit vorn mit dabei. „Wir haben zum ersten Mal seit drei Jahren wieder sieben erste Klassen“, sagte Schulleiter Andreas Wiedemann.

Zwei Mal platzte die Sporthalle der Schule aus allen Nähten - so viele Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde waren beim großen Tag der Erstklässler dabei. Die 92 Vorschulkinder werden Mittwoch begrüßt.

Wiedemann und seine Mitarbeiter hatten wieder ein schönes Programm auf die Beine gestellt: Auf der Bühne erwartete sie ein Piratenschiff und jede Menge Action, kernige Mitmach-Aktionen und viel Rauch um nichts. Unterstützt werden die neuen Erstklässler von vielen Seeräubern der 3. Klassen, die ihnen das Piratenleben näherbrachten.

Auch an der Grundschule Marmstorf gab es eine gelungene Premiere: Bei seiner ersten Einschulung begrüßte Christopher Lührs, neuer Schulleiter der Schule Marmstorf, am Dienstag insgesamt 155 Kinder – 100 Erstklässler und 56 Vorschüler - auf dem Schulgelände am Ernst-Bergeest-Weg.

Gemeinsam mit seinem Team empfing er die Abc-Schützen ebenfalls zur Piraten-Party – natürlich stilecht mit Piratenhut. Die aufgeregten Erstklässler erwartete ein Piraten-Theaterstück der Viertklässler und viele Eindrücke von der Schulgemeinschaft und den Werten und Themen, für die die Schule Marmstorf steht: ein wertschätzendes Miteinander, Spaß am Lernen und ganz viel Musik.

„Für mich ist dieser Einschulungstag ein besonderer, weil dies meine erste öffentliche Veranstaltung als Schulleiter ist“, so Christopher Lührs. „Ich freue mich jetzt darauf, die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, den Erziehern und Lehrkräften durch ihre Grundschulzeit zu begleiten.“