Ab Sommer gibt’s Pizza und Pasta: Restaurant L’Osteria eröffnet im Neubau am Sand

Harburg – Endlich mal wieder gute Nachrichten aus der Harburger Gastronomie-Szene: Im Neubau am Sand wird die Restaurant-Kette L’Osteria ihre erste Filiale im Hamburger Süden eröffnen. Damit steht der erste Anker-Mieter des Neubaus an der Stelle des Ex-Boleros fest. L’Osteria ist eine Systemgastronomie-Kette mit Restaurants in mehreren Ländern. In Norddeutschland gibt es Restaurants in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Lüneburg.

„Neben unseren Restaurants am Fischmarkt, in Winterhude, an der Bleichenbrücke und an der Opernplaza wird die L’Osteria in Harburg somit unsere fünfte L’Osteria in Hamburg“, sagte Anna Stahl aus dem Marketing der „L&B SysGastro GmbH“ gegenüber harburg-aktuell, und ergänzt: „Unser Restaurant wird sich im Erdgeschoss des Neubaus am Wochenmarkt befinden – hier werden unsere Gäste hier ab Sommer 2024 mit bester Pizza e Pasta d’amore verwöhnen. Natürlich gehören auch Antipasti und Salate sowie feine Dolci zu unserem Angebot.“ Im Restaurant wird es 120 Plätze im Innen- und 40 Plätze im Außenbereich geben.



Damit ist das Thema Supermarkt im Erdgeschoss des Neubaus vom Tisch: „Eine der Gewerbeflächen im Erdgeschoss mit einer Nutzfläche von etwa 370 Quadratmeter ist noch frei; für diese Fläche suchen wir noch einen Mieter, der gut zur L’Osteria passt“, sagte Katrin Senftleben, Leiterin Vertrieb der AVW Immobilien AG, und fügt hinzu: „Für einen Supermarkt oder Discounter ist diese Fläche zu klein. Ein Café oder eine hochwertige Cocktailbar/-lounge könnten wir uns hier sehr gut vorstellen.“

Eine weitere Fläche im Erdgeschoss wurde an den ambulanten Pflegedienst der K&S-Gruppe vermietet. Es ist eine Service-Stelle vor Ort, die für die Bewohner ambulante Pflegedienstleistungen bereitstellt. cb