ADAC-Tourismuspreis: Harburg erstmals als touristischer Akteur nominiert

Harburg - Der Harburg Marketing e.V. ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass der intergalaktische Hörspaziergang „Hamburg can dance“ für den ADAC Tourismuspreis Hamburg 2024 nominiert wurde. Der Audio Walk konnte sich gegen zahlreiche weitere Bewerber aus der Hamburger Tourismusbranche durchsetzen und sich gemeinsam mit fünf weiteren touristischen Akteuren qualifizieren.

„Diese Nominierung bildet einen Meilenstein für Harburg, da der Bezirk erstmals auch als touristischer Akteur in diesem Kontext in der Metropolregion wahrgenommen wurde“, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketing e.V.

Außerdem betont sie: „Die Nominierung des intergalaktischen Hörspaziergangs „Hamburg can dance“ für den ADAC Tourismuspreis Hamburg 2024 ist ein bedeutender Moment für Harburg. Es zeigt, dass unsere kreative und innovative Initiative nicht nur Anerkennung und Nutzung findet, sondern auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Tourismus in ganz Hamburg leistet. Wir sind stolz darauf, dass wir Harburg touristisch in Szene setzen konnten.“

Seit 2013 würdigt der ADAC Tourismuspreis Hamburg Tourismusprojekte in der Hansestadt. Dieser Preis, verliehen vom ADAC-Hansa, honoriert besonders kreative Initiativen, die sich durch Qualität, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auszeichnen. Jedes Jahr werden Projekte nominiert, die durch ihren Innovationsgrad herausragen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Tourismus in Hamburg leisten.

Den ADAC-Tourismuspreis 2024 gewonnen hat das Leuchtturm-Projekt Villa Vivavon Viva con Agua, den zweiten Platz belegte das Montblanc Haus und der dritte Platz ging an die Hamburg Lotsen. Gemeinsam mit der Queer-Tour von St. Pauli Office und dem Auswanderermuseum BallinStadt belegte der von Harburg Marketing realisierte Audio Walk „Hamburg can dance“ den vierten Platz.

Der Harburger Audio Walk, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Storydive, ist der erste GPS-gesteuerte Multiplayer-Audiowalk Deutschlands. Dieser verspricht Bürgern und Touristen ein unvergessliches Erlebnis: Mit spielerischer Leichtigkeit wird die größte Freiluftgalerie Norddeutschlands, "Walls Can Dance", tanzend integriert und die Erkundung des bunten Bezirks Harburg zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht.

Die Initiatoren ermöglichen eine bisher unerreichte Art der Stadtführung, machen Kunst im öffentlichen Raum erlebbar und präsentieren Harburg als Innovationsstandort.

Weitere Informationen zum Audio Walk sind hier zu finden:

Live und in Farbe: Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr in der Harburg Info in der Hölertwiete 6, Jederzeit digital: Harburg Website: www.harburg-marketing.de

Harburg Metaverse: metaverse.harburg-marketing.de

Harburg Online-Shop: www.harburg-marketing-shop.de