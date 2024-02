Müllsäue schlugen wieder zu: Illegale Abfallentsorgung im Forst Appelbüttel

Appelbüttel – Was für eine Sauerei: Auf dem Waldparkplatz in Appelbüttel am Eißendorfer Waldweg haben die Müllsäue wieder zugeschlagen. Anstatt ihren Unrat zum Recyclinghof zu bringen, kippten der oder die Täter ihren Sperrmüll einfach am Parkplatz an dem Waldrand ab.

Den Spaziergängern bietet sich ein trauriges Bild: Farbeimer, Rollen und anderes Malzubehör, Bretter, ein Lattenrost und weiterer Unrat liegt am Waldrand am Eißendorfer Waldweg, Ecke Vahrendorfer Stadtweg.

Leider kein Einzelfall: Immer wieder kommt es zu illegalen Müllablagerungen in Harburg Stadt und Land. Das ist allerdings kein Kavaliersdelikt: Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen. Den Arbeitsaufwand und die Kosten für die Entsorgung müssen jetzt andere bezahlen.