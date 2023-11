Aktion Weihnachtswunsch: Sparkassen-Kunden bringen Kinderaugen zum Leuchten

Tostedt - Bereits im November fällt in diesem Jahr der Startschuss für die „Aktion Weihnachtswunsch“ zugunsten der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort. Vom 29. November an hängen die Wunschzettel der Kinder und Jugendlichen des Friedenshorts an den Weihnachtsbäumen in den Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Bis zum 15. Dezember können sie von Kunden und Nicht-Kunden mitgenommen und erfüllt werden.

Die „Aktion Weihnachtswunsch“ ist eine Initiative des Lions-Club Buchholz-Nordheide und wird seit vielen Jahren mit Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude durchgeführt.

Bürger erfüllen den Kindern des Friedenshorts einen Weihnachtswunsch. Die Wunschzettel hängen an den Weihnachtsbäumen in den Beratungscentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Buchholz, Holm-Seppensen, Jesteburg und Tostedt aus. Der Gönner nimmt sich einen Gutschein vom Weihnachtsbaum, kauft das Geschenk, verpackt es und gibt es bis zum 18. Dezember in der Sparkassen-Filiale wieder ab. Die Wünsche sollen einen Gegenwert von 25 Euro nicht übersteigen.

„Die Kinder und Jugendlichen haben mit großer Vorfreude ihre Wunschzettel gebastelt“, berichtet Claudia Warnke, Einrichtungsleiterin in Tostedt. „Hoch im Kurs stehen alljährlich Spielzeuge von Lego oder Playmobil, aber auch Puzzle, Gesellschaftsspiele, Hörspiele, Stofftiere sowie Gutscheine und Handy-Karten“, so Warnke weiter. Die Einrichtung kümmert sich um rund 150 Kinder und Jugendliche von 4 bis 27 Jahren. Sie werden zu Hause betreut, in Tagesgruppen gefördert oder leben in einer der betreuten Wohngruppen.

Thomas Wilde vom Lions Club Buchholz-Nordheide freut sich schon jetzt auf die vielen glücklichen Kinderaugen. „Wir wissen doch alle selbst von unseren Kindern und Enkelkindern, wie viel Freude ihnen die Geschenke unterm Weihnachtsbaum machen. Wir sollten aber immer auch an die Kinder und Familien denken, denen das nicht möglich ist.“ Deshalb hat der Lions Club vor Jahren die Aktion Weihnachtswunsch ins Leben gerufen.

Tim Beckmann, Regionalleiter der Sparkasse Harburg-Buxtehude, ergänzt: „Die Aktion ist einfach großartig und ich danke den Menschen hier in Tostedt wie auch in den weiteren Städten und Gemeinden, für ihre herzliche Unterstützung. Die Förderung von Jugendlichen und sozialen Einrichtungen ist wichtiger, denn je und deshalb sind wir bei diesem Projekt jedes Jahr aufs Neue gerne dabei.“

Übrigens: Wenn nicht alle Wunschzettel vom Baum abgenommen werden, braucht an Weihnachten kein Kind traurig zu sein: Die Sparkasse Harburg-Buxtehude und der Lions Club werden gemeinsam dafür sorgen, dass am Ende alle Wünsche der Kinder in Erfüllung gehen. cb